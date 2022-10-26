"بلدية الشرائع" بمكة تضبط عدداً من المباسط العشوائية جوار مسجد ميقات الجعرانة

ضبطت بلدية الشرائع الفرعية بأمانة العاصمة المقدّسة عدداً من المباسط استغلها المخالفون بالبيع العشوائي جوار مسجد ميقات الجعرانة بمكة المكرّمة.
تفصيلاً، واصلت بلدية الشرائع الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عددٍ من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، بمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.
وأسفر عن الجولات ضبط مباسط جوار مسجد الميقات بالجعرانة؛ استغلها مخالفون في التسويق وبيع أدوات وإكسسوارات وملابس جاهزة بطرق عشوائية مخالفة.