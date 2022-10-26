"بلدية الشرائع" بمكة تضبط عدداً من المباسط العشوائية جوار مسجد ميقات الجعرانة

تفصيلاً، واصلت بلدية الشرائع الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، جهودها الرقابية في معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة في عددٍ من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، بمشاركة الضبط الإداري والإدارة العامة للنظافة.