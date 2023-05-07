ولي العهد يستقبل نائب حاكم أبوظبي ومستشارَيْ الأمن القومي الأمريكي والهندي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ مساء يوم الأحد، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السيد جيك سوليفان، ومستشار الأمن القومي الهندي السيد آجيت دوفال.