جدة.. ضبط وإغلاق معمل مخالف لتصنيع الحلويات في بيئة غير صحية بأبرق الرغامة

وأوضحت الأمانة أنه جرى رصد الموقع في نطاق "أبرق الرغامة" لتصنيع الحلويات في بيئة سيئة جدًّا؛ حيث باشرت الفِرَق الرقابية ضبط ومصادرة كل المواد غير الصالحة للاستخدام التي تظهر عليها علامات الفساد؛ فيما جرى إغلاق الموقع، واتخذت حياله الإجراءات النظامية.