السفارة الأمريكية بالرياض ترحب بالمشجعين السعوديين في أولمبياد لوس أنجلوس

وستصبح لوس أنجلوس في عام 2028 -بعد لندن (1908، 1948، 2012) وباريس (1900، 1924، 2024)- ثالث مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثالثة بعد عامي 1932 و1984، وستكون في الفترة من 14 إلى 30 يوليو 2028.