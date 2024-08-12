السفارة الأمريكية بالرياض ترحب بالمشجعين السعوديين في أولمبياد لوس أنجلوس

رحبت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية بجميع الرياضيين السعوديين من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والمشجعين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة لعام 2028 في مدينة لوس أنجلوس.
وقالت السفارة اليوم عبر حسابها بموقع "إكس": نهنئ جميع اللاعبين السعوديين والأمريكيين على مشاركتهم في أولمبياد #باريس_2024 ونرحب بجميع الرياضيين السعوديين والمشجعين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة لعام 2028 في مدينة لوس أنجلوس".
وكانت قد اختتمت دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ومرّرت باريس المشعل إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، لتبدأ الاستعداد لنسخة عام 2028.
وأعرب توني إستانجيه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 عن رضاه التام عن دورة الألعاب التي تجاوزت كل التوقعات، وكانت بمثابة ماراثون للصمود في مواجهة المتشائمين، وكل من توقع حدوث كارثة.
وستصبح لوس أنجلوس في عام 2028 -بعد لندن (1908، 1948، 2012) وباريس (1900، 1924، 2024)- ثالث مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية للمرة الثالثة بعد عامي 1932 و1984، وستكون في الفترة من 14 إلى 30 يوليو 2028.
وقدّمت لوس أنجلوس لمحة أولى عن ألعابها بعرض مدته 15 دقيقة خلال الحفل الختامي لألعاب باريس مساء أمس في استاد فرنسا، لاسيما مع الممثل توم كروز نجم هوليوود.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أنه بعد أسبوعين من المشاهد الرائعة على المواقع الرياضية الأولمبية في باريس، يتعين على المدينة الكبرى في كاليفورنيا مضاعفة جهودها ومحاولة وضع طابع خاص على أسلوبها.