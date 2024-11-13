"عالية الخطورة".. "عبدالله الطبي" ينقذ "ستينية" من نزيف حاد بعملية قلب مفتوح

تمكّن فريقٌ طبي متخصّص في جراحة القلب المفتوح بمركز القلب التخصصي في مجمع الملك عبدالله الطبي؛ عضو تجمُّع جدة الصحي الثاني، من إنقاذ حياة مواطنة في العقد السادس من عمرها، تعرَّضت لنزيفٍ حادٍ بسبب ثقب في القلب أدّى إلى شعورها بآلامٍ شديدة بمنطقة الصدر وصعوبة في التنفس.
وفي التفاصيل، استقبل مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عبر طائرة الإسعاف الطبي الجوي من مستشفى القنفذة العام، حالة المريضة بعد تنسيقٍ طبي طارئ كحالة إنقاذ حياة وهي تعاني آلاماً شديدة بالصدر وصعوبة في التنفس ونزيف حاد بالقلب.
وعلى الفور باشر الفريق الطبي المختص في جراحة القلب المفتوح حالة المريضة، واستكمل الفحوصات الطبية اللازمة كافة، ومنها الأشعة المقطعية بالصبغة؛ لتحديد مكان النزيف بدقة، حيث بيَّنت نتائجها وجود نزيفٍ حادٍ في منطقة عضلة القلب والشرايين التاجية وثقب في القلب.
وبعد دراسة الحالة ووضع الخطة العلاجية، قرّر الفريق الطبي المعالج للحالة التجهيز لنقلها بشكلٍ عاجلٍ إلى غرفة العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح عالية الخطورة، استغرقت ٧ ساعات، تمّ فيها وضع المريضة على أجهزة مساعدة القلب وإيقاف النزيف وإغلاق الثقب، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام دون حدوث مضاعفاتٍ تُذكر.
بعدها نقلت المريضة إلى أجنحة العناية القلبية المركّزة لاستكمال الخطة العلاجية وتقديم الرعاية الطبية لها حتى استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها وتماثلها للشفاء؛ ليتم تسجيل الخروج الطبيعي لها لتغادر المجمع وهي تتمتع بصحة جيدة.
شارك في إجراء العملية كلٌّ من: الدكتور علاء أزهري؛ استشاري جراحة القلب والصدر ومدير مركز القلب التخصصي، والدكتور مراد الغربي؛ استشاري جراحة القلب، والدكتور نيلسون؛ استشاري جراحة القلب، والدكتور هشام سعد؛ استشاري تخدير القلب، والدكتور أحمد الخضور؛ استشاري جراحة القلب، والدكتور محمد الأجاوي؛ أخصائي جراحة القلب، والدكتورة عايدة قناوي؛ استشارية تخدير القلب، ورقية متولي؛ أخصائية تقنية التخدير.
يُذكر أن مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، يتميّز بوجود طاقمٍ طبي متخصّص في علاج أمراض القلب ذي مؤهلات طبية وخبرة عالية متمكنة في إجراء عمليات القلب العالية الخطورة، وحالات إنقاذ الحياة التي تستدعي التدخل السريع.