"عالية الخطورة".. "عبدالله الطبي" ينقذ "ستينية" من نزيف حاد بعملية قلب مفتوح

وفي التفاصيل، استقبل مركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، عبر طائرة الإسعاف الطبي الجوي من مستشفى القنفذة العام، حالة المريضة بعد تنسيقٍ طبي طارئ كحالة إنقاذ حياة وهي تعاني آلاماً شديدة بالصدر وصعوبة في التنفس ونزيف حاد بالقلب.