100 مشروع ريادي يتأهلون إلى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في المملكة

تأهل (100) مشروع ريادي يمثلون (46) دولة حول العالم إلى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال 2025، التي تستضيفها العاصمة الرياض، ضمن فعاليات ملتقى بيبان 2025، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار "وجهة عالمية للفرص".
وتُعدّ مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال أكبر مسابقة عالمية لرواد الأعمال، والتي تقام بتنظيم من "منشآت"، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) ومؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، حيث يتنافس المشاركون على جوائز مالية تتجاوز قيمتها (1.5) مليون دولار، في حدث يجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء العالميين، ويُبرز مكانة المملكة المتنامية مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والابتكار.
واستقبلت المسابقة في مرحلة التسجيل أكثر من (10,300) متقدم من أكثر من (169) دولة حول العالم، حيث خضعت المشاريع المتقدمة لعمليات تقييم وتحكيم متعددة منذ مايو الماضي، تأهل منها (250) مشروعًا إلى المعسكر التدريبي الافتراضي، الذي أقيم بالتعاون مع جامعة إيسادي رامون لول (Esade Ramon Llull University)، ليتم اختيار أفضل (100) مشروع منهم للتنافس في النهائيات.
وتأتي أبرز الدول مشاركة في المسابقةً كل من: المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، كندا، سنغافورة، فرنسا، البرازيل، المملكة المتحدة.
كما تغطي الشركات المتأهلة مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاتصالات وتقنية المعلومات، الصحة والخدمات الاجتماعية، الخدمات المتنوعة، الزراعة والغابات وصيد الأسماك، الصناعة، الفضاء.
وتُسهم المسابقة في تمكين رواد ورائدات الأعمال عالميًا من عرض أفكارهم أمام المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، والاستفادة من برامج التدريب والإرشاد والتواصل، بما يعزز قدراتهم التنافسية ويساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع العالمي.
ويأتي تنظيم نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال ضمن بيبان 2025، ليؤكد دور المملكة الريادي في دعم الابتكار وريادة الأعمال عالميًا، ويعكس مكانتها المتقدمة في استقطاب الشركات الناشئة الدولية، والاستثمارات، والأفكار الريادية في بيئة اقتصادية تتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.