"تعليم الطائف" يدعو للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

وأوضح مدير تعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، مبينًا أن التسجيل ينتهي في الـ4 من شهر رجب المقبل؛ حيث يمكن للطلبة الترشح للبرنامج ودخول اختبار "موهبة" عن طريق التسجيل في البوابة على الرابط .