للواقعة على المحاور التجارية.. بدء تطبيق "شهادة الامتثال" بالرياض مجاناً

وتتضمَّن الشهادة 3 تصنيفات، تتمثل في الموقع العام، ومعالجة التشوّه البصري، وتصميم المبنى، وستشمل المرحلة الأولى جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية بعرض 60 متراً فأكثر، وجزءاً من الشوارع الرئيسة، وتستغرق عاماً كاملاً، وتليها شوارع 40 متراً فأكثر؛ ومن ثم شوارع 40 متراً فأقل.