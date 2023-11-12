للواقعة على المحاور التجارية.. بدء تطبيق "شهادة الامتثال" بالرياض مجاناً

شرعت أمانة منطقة الرياض، في تطبيق إصدار "شهادة الامتثال" مجانًا للمباني الواقعة على المحاور التجارية، ضمانًا لسلامة وأمن ممتلكات أصحابها بكل موثوقية وشفافية.
ويمكن للمستفيد تقديم طلب إصدار شهادة الامتثال، وذلك بعد تسجيل الدخول لبوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة المنطقة، ثم الضغط على الخدمات البلدية، واختيار خدمات الرقابة والامتثال.
وتتضمن عملية التسجيل تعبئة البيانات المطلوبة، التي تشمل رقم الرخصة وسنتها، ورقم الصك وتاريخه، وتحديد الموقع الجغرافي ورقم المخطط والقطعة.
وتتضمَّن الشهادة 3 تصنيفات، تتمثل في الموقع العام، ومعالجة التشوّه البصري، وتصميم المبنى، وستشمل المرحلة الأولى جميع المباني العائدة ملكيتها للأفراد والشركات الواقعة على الشوارع التجارية بعرض 60 متراً فأكثر، وجزءاً من الشوارع الرئيسة، وتستغرق عاماً كاملاً، وتليها شوارع 40 متراً فأكثر؛ ومن ثم شوارع 40 متراً فأقل.