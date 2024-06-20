"مساعدة ودعاء ودموع".. مشهد لـ "متطوعة وحاجة" يختصر التعبير عن قمة الرضا

ويظهر الفيديو الذي وثقته إحدى السيدات؛ المتطوعة وقد أنهت إسعاف ومساعدة الحاجة المسنة التي اختارت مجازاتها وشكرها برفع يديها للسماء والدعاء لها بالدعاء وهو الوضع الذي لم تستطع معه الفتاة تمالك دموعها فردت بقبلة على رأس المسنة ولسان حالها - كحال كل المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن يقول - إن جل جزائهم هو الدعاء لهم ولقيادة المملكة وشعبها، والوصول بالخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين لتطلعات ولاة الأمر على جميع المسارات.