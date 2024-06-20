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"مساعدة ودعاء ودموع".. مشهد لـ "متطوعة وحاجة" يختصر التعبير عن قمة الرضا
حصد مقطع فيديو لحاجة مسنة وفتاة سعودية متطوعة في موسم حج هذا العام 1445هـ، تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حينما لم تجد المسنة جزاء لخدمة الفتاة خيرًا من رفع يديها للسماء والابتهال بالدعاء لها لتجاوبها الأخيرة بالدموع والقبلات.
ويظهر الفيديو الذي وثقته إحدى السيدات؛ المتطوعة وقد أنهت إسعاف ومساعدة الحاجة المسنة التي اختارت مجازاتها وشكرها برفع يديها للسماء والدعاء لها بالدعاء وهو الوضع الذي لم تستطع معه الفتاة تمالك دموعها فردت بقبلة على رأس المسنة ولسان حالها - كحال كل المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن يقول - إن جل جزائهم هو الدعاء لهم ولقيادة المملكة وشعبها، والوصول بالخدمة المقدمة للحجاج والمعتمرين لتطلعات ولاة الأمر على جميع المسارات.