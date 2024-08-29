توقيع اتفاقية بين شركة MMS وتطبيق المطار لرعاية البث المباشر لدوري روشن السعودي 2024-25 في الشرق الأوسط

أعلنت شركة MBC Media Solutions (MMS) الذراع التجاري لمجموعة MBC، عن تجديد الشراكة مع مجموعة المطار السعودية، المالكة لتطبيق "المطار"، لرعاية البث المباشر لدوري روشن للمحترفين عبر قنوات SSC ومنصة شاهد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، للموسم الرياضي 2024-2025 بعد نجاح رعاية موسم 23-24.
ورحّب الرئيس التنفيذي لشركة MMS الأستاذ أحمد الصّحاف بتجديد هذه الشراكة مؤكداً أن مثل هذه الشراكات الإستراتيجية تعزز جهود MBC Media Solutions المتواصلة للارتقاء بالمنظومة الرياضية وإظهار قوة دوري روشن للمحترفين والذي تخطت قيمته السوقية اليوم مستوى المليار دولار مما يجعله ضمن قائمة "أعلى 10 دوريات قيمة في العالم" وفيما يخص عقود الرعاية أعرب الصحاف عن سعادته بالنمو الذي تشهده عقود رعاية الدوري السعودي حيث بلغ نسبة النمو 82.8% مقارنة بموسم 2023-2024.
ومن جانبه أكد أيمن صالح باسلامة، الرئيس التنفيذي والشريك لمجموعة المطار، أن تجديد هذه الشراكة للعام الثاني يأتي انطلاقًا من حرص الشركة على دعم الرياضة السعودية وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. وأضاف أن وجود نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي يعكس تزايد مكانة المملكة كقوة رياضية مؤثرة في المنطقة.
وتابع باسلامة قائلاً إن هذه الشراكة تتوافق مع أهداف "المطار" التسويقية، حيث ستتيح للتطبيق الوصول إلى جمهور أوسع من عشاق كرة القدم في المنطقة. ويرى باسلامة أن هذه الخطوة تعد جزءًا من الخطة الاستراتيجية للشركة لتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما أكد باسلامة، أن رعاية تطبيق "المطار" للفعاليات الرياضية خاصة مباريات في المملكة هو خطوة مهمة ضمن الخطة الاستراتيجية للتطبيق باتجاه فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2034 والتي يتوقع أن تستضيفها المملكة.