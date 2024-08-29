توقيع اتفاقية بين شركة MMS وتطبيق المطار لرعاية البث المباشر لدوري روشن السعودي 2024-25 في الشرق الأوسط

ومن جانبه أكد أيمن صالح باسلامة، الرئيس التنفيذي والشريك لمجموعة المطار، أن تجديد هذه الشراكة للعام الثاني يأتي انطلاقًا من حرص الشركة على دعم الرياضة السعودية وتعزيز مكانتها كوجهة رياضية عالمية. وأضاف أن وجود نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي يعكس تزايد مكانة المملكة كقوة رياضية مؤثرة في المنطقة.