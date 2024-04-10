محافظ الليث يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويزور المرضى المنوَّمين

كما رفع باسمه ونيابةً عن رؤساء المراكز ‏ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان ‏وأهالي محافظة الليث أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وإلى نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بمُناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بمزيدٍ من الخير والبركات والنماء والازدهار.