محافظ الليث يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين ويزور المرضى المنوَّمين

أدى محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني مع جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك بالجامع الكبير، بحضور عدد من مديري ورؤساء الإدارات الحكومية.
واستقبل في مقرّ المحافظة مسؤولي الإدارات الحكومية وأصحـاب الفضيلة والمشـايخ والأعيان والأهـالي؛ المُهنئين بعيد الفطر المبارك، ونقل لهـم تهنئة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ؛ مُنوهًا بالنجاح الكبير الذي تحقق خلال موسم رمضان 1445هـ، وما يُقدَّم من خدماتٍ وإجراءاتٍ تنظيميِّة متكاملة مُكثفة؛ واهتمامٍ ورعاية بضيوف بيت الله الحرام من الزائرين والمعتمرين، والذي يؤكد علوَّ وشرف هذه البلاد.
وقام محافظ الليث بزيارة للمرضى المُنوَّمين بمستشفى الليث العام هنَّأهم بمُناسبة عيد الفطر المبارك؛ وداعيًا الله تعالى أن يمُنَّ عليهم بالشِّفاء العاجل وأن يُلبسهم ثوب الصحة والعافية.
كما رفع باسمه ونيابةً عن رؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة الليث أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وإلى نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز بمُناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445هـ، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة على المملكة وقيادتها وشعبها بمزيدٍ من الخير والبركات والنماء والازدهار.