ريادة طبية سعودية.. هذه أشهر عمليات فصل التوائم السيامية في المملكة

لم تصل المملكة إلى الريادة الطبية العالمية في عمليات فصل التوائم السيامية (الملتصقة) من فراغ، بل عبر عمل جاد منظم انتهج شقين، شقه الأول توافر الكوادر الطبية السعودية العالمية، بينما كان الشق الثاني في إطلاق البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية عام 1990، الذي يُعد نموذجًا إنسانيًا وطبيًا وعلميًا فريدًا أن يشرف على أكثر من 127 توأمًا حول العالم، ويقوم بفصل 54 توأمًا من 23 دولة في 3 قارات بنجاح كبير.
ومنذ إطلاق ذلك البرنامج الفريد تعددت عمليات فصل التوائم في السعودية لتصبح قبلة للطب في هذا المجال، وكان آخرها عملية فصل التوأم السيامي العراقي "علي وعمر"، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين.
وفي السطور الآتية تستعرض "سبق" نبذة عن أبرز تلك العمليات التي جرت في المملكة.
جرت عملية فصل التوأم السعودي سمر وسحر عام 1995، وكانت العملية الثالثة من نوعها التي تُجرى في المملكة، وكانتا تعانيان بسبب التصاق بأسفل الصدر والبطن والحوض، كما لديهما عيوب خلقية بالقلب، وتعانيان انسدادًا خلقيًا بفتحة الشرج المشتركة.
إضافة إلى ذلك، فقد اشتركا في الكبد، ونهاية الأمعاء الدقيقة، والقولون، والمثانة البولية، وكذلك الأجهزة التناسلية، ولكل منهما كلية واحدة، وطرف سفلي واحد، وتشتركان بطرف سفلي ثالث مشوه.
وقد استغرقت العملية التي أجراها دكتور عبدالله الربيعة وفريقه الطبي نحو 24 ساعة؛ لتنتهي بفضل الله بنجاح فصلهما.
سرعان ما ذاع صيت المملكة في إجراء هذه النوعية النادرة من العمليات المعقدة بفضل الله، ثم عناية الدولة، وجراحها الماهر دكتور عبدالله الربيعة، لتستقبل حالة أشد تعقيدًا وندرة، وهما التوأم الماليزي أحمد ومحمد، اللذان خاضا جراحة فاشلة قبل مجيئهما إلى السعودية.
وكانا يعانيان بسبب التصاق أعلى الصدر والبطن والحوض، وكان لكل منهما طرف سفلي واحد مشترك، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوّه وصغير الحجم؛ مما قلل مساحة الجلد لتغطية الفراغ الجراحي بعد الفصل، ويشتركان أيضًا في الكبد، والأمعاء الغليظة، وفتحة الشرج، والجهاز التناسلي، كما كانا يشتركان في الحوض وعظام الصدر وأغشية القلب.
واستمرت عملية فصلهما التي جرت عام 2002 نحو 23 ساعة ونصف الساعة، وانتهت بنجاح كبير.
كانت تلك العملية التي جرت عام 2005 للتوأم البولندي نقطة تحول كبيرة في ذلك النوع من العمليات، حيث أدخل فيها تخصص جديد، وهو جراحة الأعصاب، وقسم أعصاب الأطفال.
وكانا يعانيان بسبب التصاق في العمود الفقري، والحوض، والقولون، وفتحة الشرج، والجهاز التناسلي، واستغرقت العملية 18 ساعة حتى تمت بنجاح باهر وصل صداه إلى وسائل الإعلام العالمية.
استغرقت العملية الناجحة لفصل التوأم العراقي نحو 19 ساعة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وذلك بعد معاناتهما بسبب التصاق في منطقة أسفل البطن، والصدر، والحوض.
وفي عملية أخرى شديدة التعقيد استطاع الفريق الجراحي السعودي فصل التوأم اليمني يوسف وياسين اللذين تشاركا في الجيوب الوريدية الدماغية، وأجزاء من الدماغ.
وجاءت صعوبة العملية وتعقيدها بعد أن واجه التوأم بعض الصعوبات بسبب زيادة النزيف نتيجة الالتصاقات، والتي تم التعامل معها من قِبل الفريق السعودي، وتكللت مجهوداتهم بالنجاح بعد 15 ساعة زمن العملية.