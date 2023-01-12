ريادة طبية سعودية.. هذه أشهر عمليات فصل التوائم السيامية في المملكة

لم تصل المملكة إلى الريادة الطبية العالمية في عمليات فصل التوائم السيامية (الملتصقة) من فراغ، بل عبر عمل جاد منظم انتهج شقين، شقه الأول توافر الكوادر الطبية السعودية العالمية، بينما كان الشق الثاني في إطلاق البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية عام 1990، الذي يُعد نموذجًا إنسانيًا وطبيًا وعلميًا فريدًا أن يشرف على أكثر من 127 توأمًا حول العالم، ويقوم بفصل 54 توأمًا من 23 دولة في 3 قارات بنجاح كبير.