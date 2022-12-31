عن غدر الصديقة.. كاتبة سعودي: هذا ما أقوله لكل زوجة "مغفلة" تكشف أسرار بيتها

وتعلق "زامكة" قائلة: "سأخاطب كل زوجة (مُغفلة) تُقحم صديقتها في أدق تفاصيل حياتها، وتحكي لها جميع أسرار بيتها وزوجها وفراشها، ولا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وتخبرها بها، وإذا حاول أحد نُصحها قالت له: لا هذه غير، هذه الـ best friend (أفضل صديقة) عندي وأنا أثق بها.. يا عزيزتي، ليس كل شيء في حياتك يُقال، فهناك أمور خاصة جداً بين الرجل وزوجته ولا يحق لكِ أن تهتكي سِترها وتبوحي بها حتى مع أقرب صديقة لكِ، فلا تكوني مثل (الهبلة اللي مسكوها طبلة) وتُزيني زوجك في عيون صديقتك وتُغريها به وبرجولته المزعومة، وفحولته، وكرمه، ورومانسيته، ثم تُصدمين بعد ذلك عندما تصلك دعوة زفاف (زوجك النتِن على صديقتك الأنتن)!".