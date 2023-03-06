"سجايا" توقع شراكة مع "باير" و"دار المعدات" في قطاع الأشعة

"سجايا" التي انتهجت نموذجاً جديداً في الرعاية الصحية افتتحت مؤخراً فرعها الرئيس بمنطقة الرياض، الذي يقدم خدمات تشخيصية كاملة للعملاء؛ كالتصوير الطبي، ويشمل "التصوير بالطب النووي، والرنين المغناطيسي، وجناح أشعة المرأة، والأشعة المقطعية، والأشعة التداخلية، وجهاز قياس كثافة العظام"، إلى جانب خدمات المختبر الكريستالي، والعيادات التخصصية؛ مثل طب جودة الحياة، وطب الأسرة والمجتمع.