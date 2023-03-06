"سجايا" توقع شراكة مع "باير" و"دار المعدات" في قطاع الأشعة

أبرمت شركة سجايا للخدمات الطبية عقد شراكة مع "باير Bayer" العالمية وشركة دار المعدات، هي الأكبر من نوعها في السوق السعودي، حيث بلغت في المرحلة الأولى 41 مليون ريال.
وتهدف الشراكة إلى تقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة في قطاع الأشعة من خلال توفير أحدث أجهزة الحاقن الإلكتروني للصبغات، وصبغات التباين لفحوص الأشعة.
كانت "سجايا" قد أعلنت مسبقاً عن توقيع أكبر عقد في القطاع الخاص مع شركة سيمنس الطبية "هيلثنيرز"؛ للبدء بسلسلة من المراكز الطبية التشخيصية، بصفقة بلغت قيمتها 162 مليون ريال.
"سجايا" التي انتهجت نموذجاً جديداً في الرعاية الصحية افتتحت مؤخراً فرعها الرئيس بمنطقة الرياض، الذي يقدم خدمات تشخيصية كاملة للعملاء؛ كالتصوير الطبي، ويشمل "التصوير بالطب النووي، والرنين المغناطيسي، وجناح أشعة المرأة، والأشعة المقطعية، والأشعة التداخلية، وجهاز قياس كثافة العظام"، إلى جانب خدمات المختبر الكريستالي، والعيادات التخصصية؛ مثل طب جودة الحياة، وطب الأسرة والمجتمع.