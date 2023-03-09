"السعودية أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط".. إنجازات "الرؤية 30" تقهر التحديات العالمية

التألق الذي حققه الاقتصاد السعودي، لم يكن عاديًا، وإنما كان استثنائيًا، ليس لسبب سوى أنه تحقق وسط ظروف اقتصادية صعبة، بفعل جائحة كورونا التي ضربت العالم، وأطاحت بالاقتصادات الدولية، ليس هذا فحسب، ومن بعد الجائحة، جاءت أزمة الحرب الروسيةـ الأوكرانية التي أثّرت هي الأخرى في سلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثيراتها الجيوسياسية، وهو ما أشارت إليه المنظمات الدولية، التي رأت أن المملكة حققت كل ما تحلم به، وتتطلع إليه في أن تحافظ على مكانتها باعتبارها صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.