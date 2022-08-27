أكثر من 252 ألف طالب وطالبة ينتظمون اليوم الأحد على مقاعد الدراسة بالطائف

يشارك اليوم الأحد مديرو الإدارات الحكومية بمحافظة الطائف في تدشين وانطلاقة العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لدعوة مسؤولي المحافظة للمشاركة ببدء العام الدراسي الجديد من عدد من المدارس دعمًا منهم للعملية التربوية والتعليمية، وتعزيزًا لمكانة المعلم، وتحفيزًا للطلاب، وبث روح الطمأنينة في نفوسهم.
يأتي ذلك فيما ينتظم اليوم الأحد أكثر من 252 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بمحافظة الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا (رنية والخرمة والمويه وميسان وتربة)، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد 1444هـ.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الأستاذ دكتور فهد بن ماجد الشريف، أن الإدارة منذ وقت مبكر شرعت في استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وبدأت بترحيل المقررات الدراسية إلى مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية وفق آلية وإجراءات محددة؛ لضمان وصولها في وقت مبكر.
أضاف: كما عملت الإدارة على تهيئة وصيانة ونظافة المدارس؛ لتوفير بيئات تربوية جاذبة وملائمة للطلبة، وتجهيز وصيانة عدد من المختبرات المدرسية، وكذلك تجهيز حافلات النقل المدرسي للطلبة المسجلين في الخدمة، واعتماد 180 مشغلاً لمنافذ البيع بالمدارس.
وقال: إن قيادات الإدارات، وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية، سينطلقون اليوم الأحد للمدارس وفق خطط محددة لمتابعة انطلاقة الدراسة مع أول يوم دراسي، وبث مشاعر البهجة والتفاؤل لدى الطلبة، وتقديم الدعم اللازم للمدارس، وتذليل العقبات كافة إن وُجدت.. مؤكدًا في الوقت ذاته الدور الفاعل لأولياء أمور الطلاب في التهيئة والتحفيز، وتشجيع أبنائهم الطلبة على البداية الجادة والفاعلة لضمان عام دراسي ناجح.