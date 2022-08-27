أكثر من 252 ألف طالب وطالبة ينتظمون اليوم الأحد على مقاعد الدراسة بالطائف

وقال: إن قيادات الإدارات، وأكثر من 800 مشرف تربوي ومشرفة تربوية، سينطلقون اليوم الأحد للمدارس وفق خطط محددة لمتابعة انطلاقة الدراسة مع أول يوم دراسي، وبث مشاعر البهجة والتفاؤل لدى الطلبة، وتقديم الدعم اللازم للمدارس، وتذليل العقبات كافة إن وُجدت.. مؤكدًا في الوقت ذاته الدور الفاعل لأولياء أمور الطلاب في التهيئة والتحفيز، وتشجيع أبنائهم الطلبة على البداية الجادة والفاعلة لضمان عام دراسي ناجح.