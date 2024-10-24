التسجيلُ العيني الأول في السجل العقاري إلزاميٌّ لتفادي الغرامات والعقوبات

ووفقًا لنظام التسجيل العيني للعقار: فإنه يجب على ملّاك العقارات التي تقع في المناطق التي يتم الإعلان عنها، تقديم طلب التسجيل الأول لتفادي الغرامات والعقوبات التي حددها النظام في المادة الخامسة والثلاثين، والتي نصّت على أنه يُعاقَب بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال كلّ من تخلّف عن تقديم طلب التسجيل الأول خلال المهلة المحددة في إعلانات التسجيل.