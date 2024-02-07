أهلية "الضمان الاجتماعي" تسقط في حال عدم إضافة جميع التابعين في "المسكن" مع مقدم الطلب

أكد "الضمان الاجتماعي" أن من بين أسباب عدم الأهلية عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يشترط إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل لدراسة أهليتهم.
وحدّد "الضمان الاجتماعي" من خلال صفحته على منصة "إكس"، خطوات إسناد التابعين؛ حيث تتمّ من خلال ثماني مراحل لضمان الأهلية والحصول على الدعم.
ونصّت المادة الـ17 من النظام على الحالات التي يتم فيها استبعاد المستفيد، وجاءت في ثماني حالات؛ هي: إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، وإذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة، وإذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة بمدة تزيد على "ثلاثين" يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها، بجانب أنه إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، وإذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل بعروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
وتضمّنت كذلك أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية، وإذا تنازل المستفيد عن المعاش، وفي حال وفاة المستفيد.