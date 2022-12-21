وكيل الشؤون الدينية بإندونيسيا: جهود ملموسة للمملكة لنشر الوسطية والاعتدال بالعالم

وبيّن أن المؤتمر سيحظى بمشاركة علماء وباحثين من عشر دول من قارة آسيا، يبينون من خلاله خيرية هذه الأمة في الانتماء والتعاون، وكذلك بيان وسطية الإسلام والرد على الغلاة والمتطرفين، والتحذير من منهج الحركيين، وأيضًا بيان ضرورة الاستفادة من العصر الرقمي ومواجهة التحدّيات، وأهمية الانسجام في المجتمع التعددي، ورعاية المتفوقين من خلال التربية الإسلامية.