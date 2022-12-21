وكيل الشؤون الدينية بإندونيسيا: جهود ملموسة للمملكة لنشر الوسطية والاعتدال بالعالم

أكد وكيل وزارة الشؤون الدينية للشؤون الإسلامية بجمهورية إندونيسيا، الدكتور قمر الدين، أن المملكة تقوم بجهود عظيمة ومشكورة في نشر الوسطية والاعتدال بالعالم؛ من خلال تنظيمها المؤتمرات والندوات مما يقرب الشعوب وينشر التسامح، مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم المؤتمرات الإسلامية.
جاء ذلك بتصريح صحفي خاص لـ"سبق" بمناسبة انعقاد مؤتمر الدولي الإسلامي لدول آسيان الثاني، الذي يقام في جمهورية إندونيسيا الذي سينطلق في جزيرة بالي خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، وتنظمه وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا، وبحضور دولة نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الحاج معروف أمين، وبمشاركة عدد كبير من العلماء والمسؤولين من مجموعة آسيان ودول جنوب شرق آسيا.
وقال "قمر الدين": إن المؤتمر الإسلامي لدول آسيا يجسد التعاون والتفاهم بين الوزارتين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، ووزارة الشؤون الدينية في جمهورية إندونيسيا في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والكراهية، منوهًا إلى أهمية موضوع ورسالة المؤتمر؛ وهو "خير أمة".
وبيّن أن المؤتمر سيحظى بمشاركة علماء وباحثين من عشر دول من قارة آسيا، يبينون من خلاله خيرية هذه الأمة في الانتماء والتعاون، وكذلك بيان وسطية الإسلام والرد على الغلاة والمتطرفين، والتحذير من منهج الحركيين، وأيضًا بيان ضرورة الاستفادة من العصر الرقمي ومواجهة التحدّيات، وأهمية الانسجام في المجتمع التعددي، ورعاية المتفوقين من خلال التربية الإسلامية.