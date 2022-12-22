"إيفاء": هذه آلية سداد مخالفات كسر حظر التجول وهذا ما يحدث حال عدم السداد

وقالت إن الاعتراض على مخالفات حظر التجول متاح عبر منصة أبشر، والاعتراضات التي يتم رفعها عن طريق منصة أبشر لا تظهر في المنصة الوطنية للمخالفات، لذلك نرجو متابعة طلب الاعتراض من خلال منصة أبشر، مبينة أن ‏تجزئة المخالفة غير متاح حاليًا.