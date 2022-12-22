"إيفاء": هذه آلية سداد مخالفات كسر حظر التجول وهذا ما يحدث حال عدم السداد

تلقى عدد من مخالفي حظر التجول الذي فرض حفاظًا على السلامة العامة خلال جائحة كورونا رسائل نصبه تطالبهم بسرعة سداد غرامة كسر حظر التجول بمبلغ 10000 ألف ريال.
وقالت إيفاء المنصة الوطنية للمخالفات عبر حسابها الرسمي في رد على عدد من الاستفسارات حول رسائل نصية وصلتهم على هواتفهم النقالة تطالبهم بسداد مبلغ مخالفة كسر حظر التجول خلال 15 يومًا: أهلاً بك في حال لم يتم سداد المخالفة خلال المدة المحددة يحق للجهة رفع دعوى في ديوان المظالم.
وقالت إن الاعتراض على مخالفات حظر التجول متاح عبر منصة أبشر، والاعتراضات التي يتم رفعها عن طريق منصة أبشر لا تظهر في المنصة الوطنية للمخالفات، لذلك نرجو متابعة طلب الاعتراض من خلال منصة أبشر، مبينة أن تجزئة المخالفة غير متاح حاليًا.