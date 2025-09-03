تكافل الراجحي تعلن إعادة افتتاح فرعها في جدة لتعزيز خدماتها في المنطقة الغربية

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين يوم أمس الثلاثاء عن إعادة افتتاح فرعها في مدينة جدة بعد تطويره، وذلك في إطار استراتيجيتها للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز جودة خدماتها في المنطقة الغربية.
ويأتي هذا التجديد في إطار حرص الشركة على مواكبة تطلعات العملاء وإعادة تهيئة فروعها، من خلال بيئة حديثة وخدمات تأمينية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وشهد إعادة الافتتاح حضور عدد من قيادات الشركة، الأمر الذي يعكس حرص الإدارة التنفيذية على متابعة خطط التطوير وتعزيز قنوات الخدمة بشكل مباشر.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لمسيرة التطوير التي تنتهجها، من خلال تحسين قنوات الخدمة ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، بما يعكس التزامها المستمر بالموثوقية وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزوّدي خدمات التأمين في السوق السعودي.