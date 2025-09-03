تكافل الراجحي تعلن إعادة افتتاح فرعها في جدة لتعزيز خدماتها في المنطقة الغربية

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين يوم أمس الثلاثاء عن إعادة افتتاح فرعها في مدينة جدة بعد تطويره، وذلك في إطار استراتيجيتها للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز جودة خدماتها في المنطقة الغربية.