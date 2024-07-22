"الرياض والدمام" يتصدّران.. تعرَّف على "أداء المطارات الداخلية والدولية في 30 يوماً"

وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، مطار أبها الدولي وحصل على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، ثانياً بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار الأحساء الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليونَي مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.