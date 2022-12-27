ترقية "القثامي" للمرتبة الـ15 بمسمى "أمين الطائف"

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرار موافقة بترقية الدكتور أحمد عزيز القثامي، للمرتبة الخامسة عشرة، بمسمّى "أمين الطائف".
ورفع "القثامي" آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلًا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظنّ الجميع وثقة ولاة الأمر الغالية، وتكون هذه الترقية عنوانًا له في طاعة الله والاستمرار في أداء الأمانة وتحمل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
كما رفع "القثامي" خالص الشكر والتقدير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان آل سعود، ولمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود؛ لدعمهم ومساندتهم لكل العاملين بالقطاعات المختلفة ما يحفزنا لتقديم الأفضل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بإذن الله.
وأعرب عن تقديره وشكره الجزيل لوزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل، على دعمه ومساندته وتوجيهاته السديدة والدائمة؛ مما كان له أكبر الأثر في صدور قرار مجلس الوزراء الموقّر بترقيته أمينًا لمحافظة الطائف بالمرتبة الخامسة عشرة، والتي ستكون دافعًا له في بذل المزيد من الجهد والعطاء.
ووجّه خالص الشكر والتقدير له، مجددًا، على دعمه الملموس وغير المستغرب لمنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ ما يحفز الجميع لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة؛ لتعزيز الفعل التنموي والتطويري بالمحافظة؛ للتسهيل على الأهالي وراحتهم وتحقيق كامل مستهدفات رؤية المملكة 2030، بإذن الله.