ترقية "القثامي" للمرتبة الـ15 بمسمى "أمين الطائف"

وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة، سائلًا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظنّ الجميع وثقة ولاة الأمر الغالية، وتكون هذه الترقية عنوانًا له في طاعة الله والاستمرار في أداء الأمانة وتحمل المسؤولية، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.