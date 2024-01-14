"الحسن" متحدثًا رسميًا لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

ويأتي هذا القرار تأكيدًا على حرص هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على تعزيز قنوات التواصل الدائمة وإيمانها بأهمية التعاون المستمر مع وسائل الإعلام، واهتمامها بمد جسور التواصل مع الجمهور المحلي والدولي بما يحقق رسالة الهيئة إعلاميًا بمنهجية واضحة وشفَّافة، وذلك للتعريف بجهود الهيئة ومساهماتها ومنجزاتها، فضلًا عن تسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمشاريع ومبادرات الهيئة.