"مُدد" تطلق حملة "عالوقت" لتعزيز التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور

واهتمت الحملة بتعريف برنامج حماية الأجور وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بدفع الأجور في موعدها، وذلك من خلال إبراز الفوائد التي يجنيها كلٌ من صاحب العمل والموظف، إضافة إلى تشجيع المنشآت على التسجيل في نظام حماية الأجور، وتحقيق نسبة التزام مرتفعة، لحماية حقها وحقوق العاملين، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل النزاعات العمالية، وحماية المنشآت من العقوبات المالية.