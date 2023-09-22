صواعق "جازان" تخطّت المعدل الأوروبي.. تعرّف على المناطق الأكثر تعرضًا لها عالميًّا

وتتركّز قوة النشاط الرعدي في العالم بشكل عام في المناطق الاستوائية، أو قرب المسطحات المائية الواسعة ذات درجات الحرارة الدافئة، كما يتركّز حدوث البرق المرافق للعواصف الرعدية على اليابسة أكثر من البحار.