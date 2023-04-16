معارض رمضانية في الحرم المكي تُسَلط الضوء على مسيرة المملكة في خدمة الحرمين

وأول ما يبدأ به الزائر الكريم هو أن يتجول في معرض زمزم ويحظى فيه بفرصة للاطلاع على معلومات متعددة حول تاريخ وأهمية هذا الماء المبارك، كما يتم تقديم شرح مفصل عن كيفية تقديمه للحجاج والمعتمرين في الحرم المكي قديمًا وحديثًا.. ويشمل المعرض عروضًا مرئية وسمعية، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي تحت اسم "زمزم الماء المبارك"، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الصور والأدوات المستخدمة في الحرمين على مر العصور لتقديم هذا الماء المبارك.