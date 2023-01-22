تمديد منطقة "بوليفارد وورد" بالرياض حتى نهاية شهر شعبان المقبل

وأوضح "آل الشيخ" أن موسم الرياض الذي انطلق في نسخته الثالثة في يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022م، ويختتم فعالياته اليوم الأحد 22 يناير، استقبل ما يزيد على 12 مليون زائر من داخل المملكة وخارجها، لافتًا إلى أن هذا الرقم يعكس جاذبية ما تميز به الموسم وتنوع فعالياته وتحوّله إلى نقطة جذب رئيسة للزوار والسياح من الداخل والخارج، بدعم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.