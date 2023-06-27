مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم خدماته لـ 370 مستفيدًا خلال مايو

وشهد المشروع تقديم 1.149 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 66% ونسبة الإناث 34%، بينما شكلت نسبة النازحين 12% والمقيمين 88% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 120 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 250 مريضًا.