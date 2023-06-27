مركز الأطراف الصناعية في تعز يقدم خدماته لـ 370 مستفيدًا خلال مايو

قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز خدماته الطبية المتنوعة لـ 370 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر مايو 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشهد المشروع تقديم 1.149 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 66% ونسبة الإناث 34%، بينما شكلت نسبة النازحين 12% والمقيمين 88% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 120 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي وتنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 250 مريضًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
من ناحية أخرى، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الرابعة).
وشهد شهر مايو 2023م استقبال 6.855 مريضًا في مركز عرسال للرعاية الصحية قدمت لهم 14.644 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية، حيث بلغت نسبة الذكور 42% والإناث 58%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 59% والمقيمين 41% من إجمالي المستفيدين.
يأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.