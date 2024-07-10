"البيئة" تُطلق حملة "موسم حصادها" للتعريف بالفواكه المنتَجَة محليًّا ورفع كفاءة منظومة تسويقها

ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الزراعي من قِبل القيادة الرشيدة، الذي أسهم في تعزيز استدامة إنتاج المحاصيل الزراعية المحلية بالسعودية، وارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى (100) مليار ريال، كما أسهم بشكل مباشر في زيادة وتعزيز نِسب الاكتفاء الذاتي لعدد من الفواكه والمحاصيل الزراعية، مثل التمور، والتين، والشمام، والبطيخ، والعنب، والمانجو، والرمان، والحمضيات، إضافة إلى الخضراوات.. وغيرها.