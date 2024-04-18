"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وسيول رياح شديدة السرعة

وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.