"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: أمطارٌ متوسطة إلى غزيرة وسيول رياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة ونجران.
وفي التفاصيل، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والطائف، وأمطارًا غزيرة على أضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام للرؤية وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة ، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام للرؤية وسيول وصواعق رعدية، وتشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والجائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الجمعة.