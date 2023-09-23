محافظ ظهران الجنوب يُهنّئ القيادةَ بمناسبة اليوم الوطني 93

كما أكّد "أبو سراح" أن "كلّ عام يمرّ علينا في هذا الوطن الغالي نعيش فيه روح العطاء والازدهار، ويلمس فيه المتأمّل من قريبٍ أو بعيد الطفرة التنموية في شتّى المجالات، وما يتحقّق من إنجازات لرؤية الوطن الطموحة 2030".