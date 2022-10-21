احتفال وعرض للبرامج.. البيت الطيني يحتضن "رحلة إرث" بالرياض

يستعد المعهد الملكي للفنون التقليدية لفتح أبواب البيت الطيني في مقر المعهد بحي الفوطة في مدينة الرياض، والذي يحتضن معرض رحلة إرث، على مدار 3 أيام تنتهي 23 من شهر أكتوبر الجاري؛ حيث يهدف المعرض لاستعراض برامج التلمذة في الحرف اليدوية السعودية، التي تتكون من ثلاثة مستويات أساسية تنقل المتدرب من مستوى متتلمذ مبتدئ إلى المستوى المتقدم.