احتفال وعرض للبرامج.. البيت الطيني يحتضن "رحلة إرث" بالرياض

يستعد المعهد الملكي للفنون التقليدية لفتح أبواب البيت الطيني في مقر المعهد بحي الفوطة في مدينة الرياض، والذي يحتضن معرض رحلة إرث، على مدار 3 أيام تنتهي 23 من شهر أكتوبر الجاري؛ حيث يهدف المعرض لاستعراض برامج التلمذة في الحرف اليدوية السعودية، التي تتكون من ثلاثة مستويات أساسية تنقل المتدرب من مستوى متتلمذ مبتدئ إلى المستوى المتقدم.
وسيحتفل المعهد، من خلال معرض رحلة إرث، بواحد وعشرين متتلمذاً من الدفعة الأولى التي أنهت المستوى الأول من برامج تلمذة البناء التقليدي بالطين وتلمذة النسيج التقليدي "السدو"، وتركِّز برامج التلمذة على تدريب المتتلمذ في ممارسة الحرف السعودية بشكلها التقليدي الأصيل، من خلال محاكاته للحرفي الخبير.
يُذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية السعودية من خلال إثراء الفنون التقليدية السعودية وريادتها محلياً وعالمياً، ويعمل على تعزيز ثقافة المملكة عبر تطوير القدرات الوطنية في مجالات الفنون التقليدية ونشر التاريخ الفني ورفع الوعي بالفنون التقليدية، إضافة إلى دعم وتمكين الممارسين والمواهب المهتمة بالفنون التقليدية وتقديرهم.
كما يطرح المعهد فرصة التسجيل في برامج التلمذة لعام 2023 م والتي ستكون في المستوى الأول لبرنامج تلمذة البناء التقليدي بالطين، والمستوى الأول لبرنامج تلمذة النسيج التقليدي "السدو" والمستوى الأول لبرنامج تلمذة تطريز البشوت.