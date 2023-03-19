"نجيب الزمان" و"بين يور هوبس" و"درة المغترة" تتوج بطولة ميدان الملك عبدالعزيز

اختتم نادي سباقات الخيل، موسم سباقاته في الرياض بالحفل١٠٧، أمس السبت، بتتويج الجوادين "نجيب الزمان" و"بين يورهوبس"، والفرس "درة المغترة" بألقاب بطولة ميدان الملك عبدالعزيز.
وشهد الحفل ١١ شوطًا، بدأت عصر السبت، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وشهدت تألق عادل الفريدي وأصيل السرحاني وأحمد الأزهري بين الخيالة المشاركين، بحصد كل منهم للمركز الأول في شوطين.
افتتح الجواد "إكسبريشنست" لائحة الفائزين بأشواط الحفل، وسجل زمنًا قدره ١:٣٩.١٦ دقيقة، في مسافة بلغت ١٦٠٠ متر رملي، متفوقًا على باقي المشاركين. وقاد الخيال أصيل السرحاني الجواد لمالكه ومدربه نايف فيحان فيصل المنديل.
وخُصص الشوط للخيل الرابحة (من ١- ٢ فوز للمستورد والإنتاج، بعمر ٤ سنوات فأكثر). وحصل الفائز به على جائزة مالية قيمتها ٩٠ ألف ريال.
تَصدر الجواد "الزعيم" القادم من أمريكا، المملوك لعبدالإله عبدالعزيز الموسى، الشوط الثاني، مفتوح الدرجات للمستورد والإنتاج، بعمر ٣ سنوات. وتحقق الفوز، في زمن قدره ١:٥٢.٣٦ دقيقة، مع الخيال إيدي كاسترو والمدرب محمد جدو. وامتد السباق لـ١٨٠٠ متر رملي، وبلغت جائزة المركز الأول ٤٧٥٠٠ ريال.
احتضن المضمار العشبي منافسات الأشواط الثالث والرابع والخامس. وفاز بالثالث (تكافؤ ٠- ٩٠)، مفتوح الدرجات بعمر ٤ سنوات فأكثر، الجواد "اتصالات" من بريطانيا، المملوك لإسطبل ميلينيوم ريسنج، بعدما قطع ١٢٠٠ متر في ١:١٠.٦٠ دقيقة، مع الخيال أحمد الأزهري والمدرب مشعل المطيري. وبلغت جائزة المركز الأول ٤٧٥٠٠ ريال.
وحسم الجواد "صن ست آند فين" لمالكه ومدربه مشعل محسن المطيري، الشوط الرابع، الذي تنافست فيه الجياد الرابحة (من ١- ٣ فوز للمستورد والإنتاج) بعمر ٤ سنوات فأكثر؛ وذلك على مسافة ١٣٥١ مترًا.
وقاد الخيال أحمد الأزهري الجواد الفائز إلى تسجيل زمن قدره ١:١٩.٢٠ دقيقة. وكان نصيب المركز الأول من جوائز الشوط٦٢٥٠٠ ريال.
حصل الجواد "هيلسوود"، المملوك لفهد ضيدان جريس العتيبي، على المركز الأول، وجائزته ٤٧٥٠٠ ريال، في الشوط الخامس، الذي كان مفتوح الدرجات للمستورد والإنتاج، بعمر ٣ سنوات فأكثر.
وقطع الحصان الفائز مسافة ٢١٠٠ متر في ٢:٠٩.٥٣ دقيقة، بقيادة من الخيال نايف العنزي وإرشاد من المدرب بدن السبيعي.
وحصدت الفرس "نجابة العز"، المملوكة لماجد مهل وصل البقمي، الفوز بالشوط السادس، الذي امتد لـ١٨٠٠ متر رملي، وفتحت درجاته للإنتاج المحلي بعمر ٤ سنوات فأكثر (فرس- حصان).
وبلغت جائزة المركز الأول في الشوط ٤٧٥٠٠ ريال، وقطعته "نجابة العز" في ١:٥٣.٠٤ دقيقة مع الخيال عادل الفريدي والمدرب غيث الغيث.
حل الخيال لويس موراليس أولًا في الشوط السابع، الذي حمل عنوان (تكافؤ ٠- ٧٥)، وكان مفتوح الدرجات للإنتاج المحلي بعمر ٣ سنوات.
وبإرشاد من المدرب محمد آل دغيش، قاد موراليس الجواد "فرع"، المملوك لإسطبل المنقوش، إلى قطع مسافة ١٨٠٠ متر في ١:٥٦.٧١ دقيقة. وبلغت جائزة الفائز ٥٠ ألف ريال.
وأسفر الشوط الثامن، الذي كان مفتوح الدرجات وامتد لـ١٢٠٠ متر، تحت عنوان (تكافؤ ٠- ٩٠)، عن حصد الجواد "بكيل" من بريطانيا، المملوك للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح، المركز الأول، بزمن قدره ١:١٣.٤٠.
وحدد العمر في الشوط بـ٣ سنوات، وجائزة المركز الأول بـ٧٢٥٠٠ ريال. وخاضه "بكيل" مع الخيال عبدالله الخميس والمدرب ثامر الديحاني.
حقق الخيال أليكسس مورينو لقب بطولة ميدان الملك عبدالعزيز للخيل العربية، بعدما قطع الشوط التاسع من الحفل في دقيقة و٤٧ ثانية بالجواد "نجيب الزمان".
وامتد الشوط، مفتوح الدرجات (عربي)، لـ١٦٠٠ متر رملي، وحدد العمر فيه بـ٤ سنوات فأكثر. أما جائزة المركز الأول فبلغت ١٥٠ ألف ريال. و"نجيب الزمان" مملوك لإسطبل صفوة العاديات، ويدربه عبدالعزيز الموسى.
وأهدى الجواد "بين يور هوبس" ملاكه أبناء- فيحان بن فيصل المنديل- بطولة ميدان الملك عبدالعزيز فئة ١ محلية، بعدما طوى مسافة الشوط العاشر، البالغة ٢٠٠٠ متر رملي، في دقيقتين و٤ ثوان و٨٥ جزءًا من الثانية، مع الخيال أصيل السرحاني والمدرب نايف المنديل.
وكان الشوط مفتوح الدرجات للمستورد والإنتاج بعمر ٤ سنوات فأكثر. وربح الفائز به جائزة قيمتها ١٥٠ ألف ريال.
وانتصرت الفرس "درة المغترة"، المملوكة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، في الشوط الحادي عشر من الحفل، وحازت بذلك بطولة ميدان الملك عبدالعزيز، في ختام الحفل ١٠٧.
وبإرشاد من المدرب فهد سعد وقيادة من الخيال عادل الفريدي، قطعت "درة المغترة" مسافة ١٢٠٠ متر رملي في ١:١٢.٧٦ دقيقة.
وخُصص الشوط للأفراس، وكان مفتوح الدرجات للمستورد والإنتاج بعمر ٤ سنوات فأكثر، بينما بلغت جائزة المركز الأول ١٥٠ ألف ريال.