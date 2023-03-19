"نجيب الزمان" و"بين يور هوبس" و"درة المغترة" تتوج بطولة ميدان الملك عبدالعزيز

وشهد الحفل ١١ شوطًا، بدأت عصر السبت، على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية، وشهدت تألق عادل الفريدي وأصيل السرحاني وأحمد الأزهري بين الخيالة المشاركين، بحصد كل منهم للمركز الأول في شوطين.