آل جابر: أزور "صنعاء" بهدف تثبيت الهدنة والوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام

وأضاف أن المملكة وقفت حكومة وشعباً منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلك الظروف والأزمات السياسية والاقتصادية، ولا تزال الجهود الأخوية مستمرة منذ العام 2011م لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي.