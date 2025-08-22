"المرور" يُحذر: زيادة أبعاد الحمولة تعرض السائقين والآخرين للخطر.. وتؤثر على توازن المركبة

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيراتها لسائقي مركبات النقل من خطورة تجاوز الأبعاد النظامية للحمولة، مشيرة إلى أن تكدّس الحمولة أو خروجها عن حدود الصندوق الخلفي يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة، ويُشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة السائق ومستخدمي الطريق.
وقالت "المرور" في رسالة توعوية نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل ترفع من احتمالية فقدان السيطرة عليها"، مؤكدة أن التزام قائدي المركبات بالحدود المسموح بها للحمولة يضمن سلامة الجميع، ويقلل من الحوادث الناتجة عن الحمولة الزائدة أو غير المثبتة بشكل آمن.