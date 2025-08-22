"المرور" يُحذر: زيادة أبعاد الحمولة تعرض السائقين والآخرين للخطر.. وتؤثر على توازن المركبة

جددت الإدارة العامة للمرور تحذيراتها لسائقي مركبات النقل من خطورة تجاوز الأبعاد النظامية للحمولة، مشيرة إلى أن تكدّس الحمولة أو خروجها عن حدود الصندوق الخلفي يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة، ويُشكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة السائق ومستخدمي الطريق.