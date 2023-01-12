مستغلةً المادة 38 من نظام التأمينات.. "الرقيب" محذرًا: بعض الشركات تفرض التقاعد المبكر على موظفيها

بعض الشركات تستغل هذه المادة

ويعلق "الرقيب" قائلًا: "ما يحصل أن بعض الشركات تستغل هذه المادة؛ من أجل التخلص من موظفيها لتخفيض المصروفات الإدارية، فهذا تصرف يتنافى مع القيم النبيلة وأخلاقيات العمل التي يكفلها النظام، الرؤساء التنفيذيون للشركات يبحثون عن تعظيم أرباح شركاتهم؛ لضمان بقائهم والحصول على الحوافز المادية بنهاية العام، وهذا حق لا يلامون عليه، ولكن عندما يكون على حساب موظف أفنى زهرة شبابه في خدمة الشركة، وفي وقت حساس من عمره تُنهى العلاقة التعاقدية معه وهو في أمسّ الحاجة إلى زيادة دخله؛ لتغطية النفقات المتزايدة، فهذا أمر غير مقبول مهما كانت المبررات".