الهلال الأحمر بمكة تعلن تحقيق 82277 ساعة تطوعية وتوفير 1026 فرصة

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن إحصائيتها للتطوع للربع الثالث لعام 2024، حيث بلغ عدد الساعات التطوعية 82.277 ساعة تطوعية وفرت من خلالها الهيئة 1026 فرصة تطوعية.
وأوضحت الهيئة أن الفرص تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية للمعتمرين والمصلين بساحات الحرم المكي، بالإضافة إلى المناسبات الوطنية والأيام العالمية والفعاليات والمساعدات الإنسانية والنشاطات الرياضية، فضلًا عن تنفيذ عدد من الدورات في الإسعافات الأولية لتأهيل المتطوعين والمتطوعات.
وتم تنفيذ عدد من الحملات التوعوية في الأماكن ذات الكثافة البشرية، بالإضافة للمشاركة في الأنشطة البحرية في محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف.
وتصدرت العاصمة المقدسة العدد الأكبر من الفرص التطوعية بعدد 464 فرصة، وجاءت محافظة جدة ثانيًا بعدد 421 فرصة، فيما حلت محافظة الطائف ثالثًا بواقع 141 فرصة، وبلغ إجمالي عدد المتطوعين 8007 متطوعًا منهم 6102 من الذكور و1905 من الإناث.
وتحرص الهيئة في المنطقة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات القيادة.
وتعمل الهيئة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة، وتقدم الهيئة الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها: (الصحي، والإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي)، وتستقطب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.