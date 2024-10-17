الهلال الأحمر بمكة تعلن تحقيق 82277 ساعة تطوعية وتوفير 1026 فرصة

وتعمل الهيئة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية، وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة، وتقدم الهيئة الكثير من الفرص التطوعية لأفراد المجتمع في عدة مجالات؛ منها: (الصحي، والإنساني، الرياضي، البيئي والتوعوي)، وتستقطب المتطوعين من سكان منطقة مكة المكرمة، والاستفادة من جهودهم وطاقاتهم وعطائهم الإنساني؛ من خلال منصة التطوع التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي.