الجلاجل يرعى اجتماعًا ثنائيًا بين وزيري الصحة الباكستاني والأفغاني لتعزيز جهود القضاء على شلل الأطفال

وجرى خلال اللقاء المشترك الذي انعقد على هامش ملتقى الصحة العالمي، ومناقشة تعزيز جهود القضاء على شلل الأطفال في المناطق الأكثر تأثرًا، إلى جانب أهمية تعاون الطرفين في جميع ما يعزز الصحة وتذليل الصعوبات التي تواجه حملة القضاء على شلل الأطفال، وذلك بحضور مديرة منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، وكريس إلياس، نائب رئيس التنمية الدولية في مؤسسة غيتس وميليندا الخيرية.