"التجارة": تصعيد أكثر من 62 مليون سلعة غذائية للحجاج في يوم التروية

وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل الإمداد التمويني من خلال دخول أكثر من 39 مليونًا و800 ألف عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، وأكثر من 4 ملايين و300 ألف رغيف مخبوزات، بالإضافة إلى أكثر من 918 ألف وجبة جاهزة، وأكثر من 17 مليون عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.