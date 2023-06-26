"التجارة": تصعيد أكثر من 62 مليون سلعة غذائية للحجاج في يوم التروية

أعلنت وزارة التجارة تصعيد أكثر من 62 مليون سلعة غذائية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة 1444هــ.
وأشرفت الوزارة على تأمين سلاسل الإمداد التمويني من خلال دخول أكثر من 39 مليونًا و800 ألف عبوة ألبان وعصائر ومرطبات، وأكثر من 4 ملايين و300 ألف رغيف مخبوزات، بالإضافة إلى أكثر من 918 ألف وجبة جاهزة، وأكثر من 17 مليون عبوة مياه، وأكثر من 336 ألف قالب ثلج.
وأكدت "التجارة" متابعة فرقها الميدانية المنتشرة لتغطية المشاعر المقدسة الحالة التموينية لضيوف الرحمن، وذلك بالوقوف على منافذ البيع والتأكد من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ضمن خطتها لمواكبة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات ومزدلفة، وذلك بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنظيم موسم الحج.
كما تواصل فرق الوزارة متابعة سلاسل الإمداد التمويني، والرقابة على جميع المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط في المشاعر المقدسة للتحقق من امتثالها بأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.