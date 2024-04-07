ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، في قصر الصفا بمكة المكرمة، مغرب اليوم، السيد محمد شهباز شريف رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية ، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.
وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع سمو ولي العهد حفظه الله.
حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.
كما حضر الاستقبال من الجانب الباكستاني وزير الخارجية السيد محمد إسحاق دار ، ووزير الدفاع خواجة محمد آصف ، ووزير المالية السيد محمد أورنجزيب ، و وزير الإعلام السيد عطا الله ترار ، ورئيس وزراء البنجاب السيدة مريم نواز شريف ، ونجل رئيس الوزراء السيد حمزة شريف، ونجل رئيس الوزراء السيد سليمان شريف، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد تجديد ممتاز.
كما حضر الاستقبال من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني و الشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد والشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد و العقيد الركن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة المرافق العسكري لسمو ولي العهد.