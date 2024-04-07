ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الباكستاني بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

حضر الاستقبال ومأدبة الإفطار، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة و الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية و الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان و وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس بندر بن إبراهيم الخريف ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف المالكي.