"الإحصاء": نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.3 % خلال 2022م

وبحسب النشرة، فقد حقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 ارتفاعاً بنسبة 8.7 % مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2021م، ليبلغ 4.157 مليار ريال بالأسعار الجارية خلال عام 2022، لافتة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 129.203 ريالات خلال عام 2022م، بنسبة نمو بلغت 21.3 % مقارنة بالعام السابق 2021م.