ماذا يفعل الآباء لتفادي الزحام؟.. انتعاش للمكتبات بالشمالية تزامنًا مع بدء الدراسة

تشهد المكتبات والقرطاسيات بمنطقة الحدود الشمالية، انتعاشًا بمناسبة عودة المدارس، وسط وفرة المستلزمات المدرسية والجامعية والتي تنوعت ما بين دفاتر وأقلام وحقائب وكل ما يلبي احتياجات كل الفئات العمرية، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد؛ بينما تتنافس المكتبات والمحال الأخرى هذه الأيام ويختلف الجميع في طريقة عرض المنتجات، وتقديم العروض والأسعار المتفاوتة لكسب أكبر عدد ممكن من المتسوقين.