"السديس" يوصي الحجيج بالتعاون مع رجال الأمن في الحرمين

ودعا الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ومن جهود، وأن يجعل ما يفعلونه في موازين أعمالهم الصالحة، ويديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.