"السديس" يوصي الحجيج بالتعاون مع رجال الأمن في الحرمين

أوصى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ اليوم الأحد، ضيوف الرحمن، بضرورة التعاون مع رجال الأمن والقائمين على شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإنجاح موسم حج 1445هـ، ولتحقيق الأمن والإيمان والخير والبركات، وفق توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-.
ودعا الشيخ "السديس"، الحجاج إلى التراحم، ومراعاة الأمن والسلامة في بيت الله الحرام، ومسجد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وأشاد رئيس الشؤون الدينية، بجهود رجال الأمن العظيمة في العناية بحماية أمن الحجاج والمعتمرين، حتى يؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة، ومساهمتهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.
ودعا الله -عز وجل-، أن يبارك في جهود رجال الأمن على ما يقومون به من أعمال جليلة في حفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ومن جهود، وأن يجعل ما يفعلونه في موازين أعمالهم الصالحة، ويديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها.