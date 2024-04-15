المملكة تؤكد أن السبيل الوحيد لإنهاء أزمة السودان هو عبر "حلّ سياسي داخلي"

وعبّر عن قلق المملكة البالغ جراء ما خلّفه الصراع بين الأطراف المتنازعة من خسائر في الأرواح والممتلكات، نجم عنها مقتل الآلاف من المدنيين، وتهجير قرابة 8,3 مليون شخص من منازلهم، أكثر من 1,7 مليون منهم عبروا الحدود إلى دول مجاورة.