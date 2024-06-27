"الدوسري" يستقبل الوفد الإحصائي العراقي لتطوير سبل التعاون المشترك

وأوضح الدكتور الدوسري أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات والعمل على تبادل الخبرات في العمل الإحصائي بين البلدين الشقيقين، موضحاً الجهد الذي بُذل في التحول الإحصائي في المملكة، والذي شمل طرق وأساليب حساب المؤشرات الإحصائية، وآلية العمل على توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تمكِّن من رسم السياسات ودعم صنَّاع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030.