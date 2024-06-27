"الدوسري" يستقبل الوفد الإحصائي العراقي لتطوير سبل التعاون المشترك

استقبل رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري في مقر الهيئة بالرياض، رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور ضياء عواد كاظم والوفد المرافق؛ بهدف التعرف على تجربة المملكة الإحصائية وخاصةً ما يتعلق بالتعداد العام للسكان والمساكن، إضافة إلى مناقشة سُبُل تعزيز فرص تطوير التعاون في المجالات الإحصائية، وعددٍ من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الدكتور الدوسري أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز تلك العلاقات والعمل على تبادل الخبرات في العمل الإحصائي بين البلدين الشقيقين، موضحاً الجهد الذي بُذل في التحول الإحصائي في المملكة، والذي شمل طرق وأساليب حساب المؤشرات الإحصائية، وآلية العمل على توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة تمكِّن من رسم السياسات ودعم صنَّاع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وتوجهات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أكد ضياء عواد كاظم حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في التعداد السكاني، مشيداً بما لمسه من التقدم والتطور السريع في المجال الإحصائي بالمملكة في إطار عملية التحول الإحصائي التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، معرباً عن رغبته في تطوير التعاون الإحصائي المشترك وتوثيق أواصره؛ للاستفادة بشكل أكبر من التطور في العمل الإحصائي.