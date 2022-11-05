تنطلق غدًا.. قمة شرم الشيخ للمناخ "كوب 27": جدول أعمالٍ دسم.. وهذا ما يُنتظر طرحُه

وشملت هذه الأيام عددًا من الموضوعات التي تبدأ في التاسع من نوفمبر، وتستمر حتى السابع عشر منه.. ومنها: يوم التمويل، ويوم البحث العلمي، ويوم إزالة الكربون، ويوم التكيف مع الزراعة، ويوم المياه، ويوم المجتمع المدني، ويوم الطاقة، وكذلك يوم التنوع البيولوجي، ويوم الحلول الممكنة، ويوم النوع الاجتماعي، ويوم إفريقيا، ويوم الشباب وأجيال المستقبل.