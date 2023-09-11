"سعود الطبية": صعوبات الأطفال في الدراسة ناتجة عن "الاكتئاب الدراسي".. استبدلوا الضغط عليهم بالمكافآت

وأضافت العيسى، أن علاج الاكتئاب الدراسي يشمل الإرشادات التالية: العلاج بأسلوب حل المشكلات بعدم إجبار الطفل على المذاكرة لساعات طويلة، والحصول على قسط من الراحة، والحفاظ على الهدوء والطمأنينة في البيت، والتنويع في أساليب الاستذكار كعمل خرائط ذهنية، والحفاظ على ساعات النشاط وساعات النوم، إذ يجب على الطالب النوم 8 ساعات يومياً، وعدم مبالغة الأبوين في رفع سقف توقعات المحصول الدراسي لأن ذلك يشكل ضغطًا على الطفل؛ بل يجب استبدال هذا الضغط بالمكافأة والتعزيز الإيجابي والمعنوي لضمان الاستمرارية الصحية، والتواصل بشكلٍ مستمر مع إدارة المدرسة لتفادي المشكلات وحلها وإذا كان هناك معلمون يستخدمون في التعليم أساليب الإحباط أو التنمر فيجب أن يشعر ولي أمر الطالب إدارة المدرسة بذلك، لما فيها من خروج جيل مرتبك غير واثق من نفسه، وسيسقط تلك النواقص بعد ذلك على غيره أيضاً، وتبدأ بذلك سلسلة من الإحباطات والمشكلات النفسية، ولكن يُفترض تشجيع الطفل على المشاركة في نشاطات خارج نطاق التعليم، كالرياضة أو محاولة اكتشاف اهتماماته وتنمية مواهبه واتباع نظام غذائي صحي يساعد العقل على العمل مثل المكسرات والبروتينات والفيتامينات.. والتقليل من الحلويات والمشروبات الغازية لما لها من ضرر في استقرار الطفل وهدوئه.