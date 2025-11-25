برعاية الأمير عبد العزيز بن طلال: الجامعة العربية المفتوحة تطلق أعمال مؤتمر "WinCom25" الدولي لبحث التطورات المستقبلية في الاتصالات المتنقلة وتقنيات الشبكات

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر للشبكات اللاسلكية والاتصالات المتنقلة "WinCom25"، والذي تستضيفه الجامعة في مقرها بمدينة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، ويُعد أحد أبرز المنصات العلمية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنيات الشبكات.
يستقطب المؤتمر، الذي يعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية، نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين من مختلف دول العالم. وعرض المشاركون خلال الجلسات الافتتاحية رؤى بحثية معمقة حول أحدث التطورات في الاتصالات المتنقلة واتجاهات الشبكات المستقبلية، بما في ذلك التقنيات المبتكرة التي تعيد تشكيل البنى الرقمية على مستوى عالمي.
وأكد سعادة الدكتور علي بن محمد الشهراني، رئيس الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، أن استضافة المؤتمر تأتي ضمن التزام الجامعة بدعم البيئة الأكاديمية والبحثية، وتعزيز حضورها كمؤسسة رائدة في تمكين المعرفة وتشجيع الابتكار، مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة في بناء شراكات نوعية تُسهم في دفع مسيرة التطور التقني والمعرفي في المملكة والمنطقة.
وضمن أعمال المؤتمر، عُقدت الجلسة الحوارية الأولى التي تناولت آفاق توظيف طبقات الستراتوسيفير لتعزيز بنى الاتصالات الحديثة ودعم شبكات الجيل القادم. أدار الجلسة سعادة الدكتور بندر الرامي، عميد كلية دراسات الحاسب الآلي في الجامعة العربية المفتوحة، حيث قدم سعادة الأستاذ الدكتور محمد سليم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عرضاً علمياً استكشف خلاله القدرات البحثية والتطبيقية لهذه التقنيات.
وفي محور مواز، ناقشت الجلسة الحوارية الثانية موضوع "تطوير المواهب الاستراتيجية لقادة الغد"، والتي ركزت على إعداد جيل قادر على قيادة التحول المعرفي والتقني، وتنمية القدرات القيادية المستقبلية وفق أفضل الممارسات العالمية. أدار الجلسة الأستاذ الدكتور خالد صويص من كلية دراسات الحاسب الآلي في الجامعة العربية المفتوحة، وشارك فيها السيد وو هان، نائب المدير التنفيذي لشركة "هواوي"، مستعرضاً خلاصة تجارب رائدة في تنمية رأس المال البشري.
وقدمت الجامعة العربية المفتوحة شكرها لشركائها الداعمين وفي مقدمتهم شركة "هواوي"، تقديراً لدورهم الحيوي في دعم مسيرة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز الشراكات المؤسسية التي تُسهم في تمكين المعرفة وصناعة مستقبل تقني مستدام، بما ينسجم مع سياسة الجامعة ورؤيتها.
يغطي المؤتمر هذا العام مجموعة واسعة من المحاور العلمية المتقدمة، تشمل: الاتصالات اللاسلكية، ونظرية الاتصالات والمعلومات، وإنترنت الأشياء والمدن الذكية، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات والشبكات متعددة الوسائط، والحوسبة السحابية والضبابية، والأمن والخصوصية والثقة، والاتصالات البصرية والكمية، بما يعزز دوره كمنتدى معرفي رائد لمناقشة مستقبل القطاع وتقنياته.