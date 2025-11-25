برعاية الأمير عبد العزيز بن طلال: الجامعة العربية المفتوحة تطلق أعمال مؤتمر "WinCom25" الدولي لبحث التطورات المستقبلية في الاتصالات المتنقلة وتقنيات الشبكات

وأكد سعادة الدكتور علي بن محمد الشهراني، رئيس الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، أن استضافة المؤتمر تأتي ضمن التزام الجامعة بدعم البيئة الأكاديمية والبحثية، وتعزيز حضورها كمؤسسة رائدة في تمكين المعرفة وتشجيع الابتكار، مشيراً إلى أن الجامعة مستمرة في بناء شراكات نوعية تُسهم في دفع مسيرة التطور التقني والمعرفي في المملكة والمنطقة.