تطوير برامج التعافي والإرشاد وحوكمة 23 جمعية مختصة بتوعية وتأهيل مدمني "المخدرات"

كشف رئيس مجلس إدارة اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والعلاج من الإدمان بالمملكة مبارك الحارثي، عن عملهم حالياً على تطوير برامج التعافي والإرشاد ورفع مستوى الحوكمة والعمل الفني لعدد 23 جمعية تشرف عليها اللجنة وتهتم بالتوعية والعلاج وتأهيل مرضى الإدمان من المخدرات بمختلف المناطق، في إطار اهتمامها بالعمل المؤسسي لرفع كفاءة الأداء بالجمعيات.
وفي التفاصيل، أكد "الحارثي" أن اللجنة التنسيقية تسعى لتأسيس برامج توعوية شاملة ضمن العمل التكاملي الموحد بين هذه الجمعيات بما يحقق أفضل النتائج بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، في إطار الخطة الإستراتيجية والرؤية المستقبلية للجنة للحد من انتشار آفة المخدرات.
جاء ذلك على هامش توقيع اللجنة لمذكرة تعاون أمس الأول بالدمام مع شركة أبشر للعلاقات العامة والاتصال بالمنطقة الشرقية متضمنة دعم مستهدفات البرامج المجتمعية التي تقوم بها اللجنة، حيث مثل اللجنة في الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة مبارك الحارثي، بينما مثل شركة أبشر رئيس مجلس الإدارة محمد الداود.
وأوضح "الحارثي" أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص اللجنة على دعم وتمكين الجمعيات التي تعنى بمكافحة المخدرات وتفعيل برامجها التوعوية والتثقيفية، مبيناً أن أحد أهم الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها لهذا العام هو التمكين والمتابعة للجمعيات الخيرية لتحقيق أهدافها لرعاية المتعافين وأسرهم.
ومن جهته، أشار الداود إلى أهمية اتفاقية التعاون المبرمة مع اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والعلاج من الإدمان، حيث سيكون لهذه الاتفاقية دور بارز في دعم ورعاية المتعافين وتوعية وتثقيف المجتمع عن أضرار المخدرات، موضحاً أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص شركة أبشر على تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية لخدمة الفرد والمجتمع في كافة أوجه الدعم والرعاية للبرامج التي تقوم بها اللجنة.