تطوير برامج التعافي والإرشاد وحوكمة 23 جمعية مختصة بتوعية وتأهيل مدمني "المخدرات"

ومن جهته، أشار الداود إلى أهمية اتفاقية التعاون المبرمة مع اللجنة التنسيقية لجمعيات الوقاية والعلاج من الإدمان، حيث سيكون لهذه الاتفاقية دور بارز في دعم ورعاية المتعافين وتوعية وتثقيف المجتمع عن أضرار المخدرات، موضحاً أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص شركة أبشر على تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية لخدمة الفرد والمجتمع في كافة أوجه الدعم والرعاية للبرامج التي تقوم بها اللجنة.